Disagi alla circolazione per la metropolitana di Roma: i treni della Linea B, infatti, sono rimasti fermi per circa venti minuti a causa di una interruzione temporanea della linea. Questo per permettere i soccorsi ad passeggero, che ha accusato un malore a bordo di un vagone. Il treno sul quale è avvenuto il malore è rimasto fermo nella stazione Policlinico, in attesa dei soccorsi sanitari al passeggero.

La Linea B della metropolitana è tra le più affollate delle linee sotterranee della Capitola, visto che collega Roma da sud a nord-est, con una diramazione dalla stazione Bologna verso nord (B1). Questo il comunicato pubblicato dall'Atac sul proprio profilo Twitter: "Circolazione temporaneamente interrotta (treno fermo in stazione Policlinico per viaggiatore in attesa di soccorso sanitario)". Attualmente, i treni sono rimasti fermi per circa venti minuti per poi ripartire a breve, come annunciato dagli altoparlanti a bordo degli stessi e successivamente anche dall'Atac, che ha annunciato: "Servizio in progressiva ripresa (prestato soccorso sanitario a passeggera in stazione Policlinico)".