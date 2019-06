in foto: Immagine di repertorio

Girava a zigzag tra le macchine su via Tiburtina, sfrecciando tra le auto in pieno pomeriggio, proprio durante le ore più trafficate: un romano di 34 anni è stato per questo fermato da una pattuglia del Nucleo Operativo della Compagnia di piazza Dante, che hanno notato la guida pericolosa in mezzo alla strada. Dopo averlo bloccato all'altezza di via Ripa Mannea, l'hanno fatto scendere dall'abitacolo per identificarlo, quando hanno visto che era molto nervoso. Hanno deciso allora di controllare meglio e perquisirlo: e lì si sono accorti che in mezzo alle gambe cercava di nascondere una busta con più di 200 grammi di cocaina e 670 euro in contanti, provento dell'attività di spaccio. La droga, pura al 96%, è stata sequestrata dalle forze dell'ordine e l'uomo – fino a ieri incensurato – arrestato e portato nel carcere di Regina Coeli. Dovrà rispondere dell'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Roma, droga shaboo a piazza di Spagna: arrestata una donna

Qualche giorno fa, invece, una donna originaria della Cina è stata arrestata a piazza di Spagna, in pieno centro di Roma perché trovata in possesso di nove dosi di droga pronta per la vendita. Ma non si trattava di sostanze stupefacenti note alla capitale, ma della shaboo, ossia un tipo di stupefacente con effetti dieci volte superiori a quelli della cocaina. Si tratta di cristalli di metanfetamine creati in Giappone alla fine dell'800 e diffusisi poi nelle Filippine e in Thailandia. Da qualche anno è arrivata anche in Italia e i suoi effetti sono tra i più forti tra le droghe sintetiche: senza contare che possono causare attacchi d'ira e disturbi di personalità. Per questo la donna è stata immediatamente arrestata e portata in carcere in attesa del rito direttissimo.