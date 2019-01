Spaccio all'Ex Mira Lanza di Roma, saponificio di fine Ottocento tra Lungotevere Gassman e Via Amedeo Avogadro. I carabinieri della Stazione Roma Porta Portese hanno arrestato sei persone. Le indagini, coordinate dal pool reati contro il patrimonio e stupefacenti, sotto la direzione del Procuratore Aggiunto, Lucia Lotti hanno consentito di portare alla luce una proficua attività di spaccio. Si tratta di persone originarie del Nord Africa, irregolari sul territorio nazionale e con precedenti specifici, che vendevano hashish e marijuana e utilizzavano come base dell`attività illecita lo stabile abbandonato, sgomberato già diverse volte. Ogni giorno, almeno 20 persone interessate a comprare la droga, contattavano gli indagati. Dalle telefonate sono emerse in maniera chiara le quantità richieste agli spacciatori e prezzi stabiliti, che dimostrano, secondo quanto affermano gli inquirenti, che l'attività illecita era abitudinaria.

Le indagini

Le indagini, condotte con intercettazioni telefoniche e numerosi servizi di osservazione, hanno consentito di arrestare sette persone in flagranza di reato, di denunciarne a piede libero altre quattro e scoprire 13 illeciti amministrativi per uso personale. Venivano introdotti nel mercato clandestino tra i 200 e i 300 grammi al giorno di droga, con un guadagno quotidiano tra i 500 e i 700 euro.