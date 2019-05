Uno scoppio fortissimo, un boato che ha fatto tremare le pareti dei palazzi. Per motivi ancora da accertare, due pareti di un bed and breakfast in via XX settembre sono crollate in seguito a un'esplosione proprio al centro di Roma. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia Roma centro e i colleghi della stazione Vittorio Veneto per capire esattamente la dinamica di quanto accaduto. In quella struttura alloggiano quattro turisti americani che, per fortuna, al momento dell'esplosione e del crollo non erano in casa. Nonostante il brutto tempo, infatti, sono usciti per un'escursione e non hanno rischiato di rimanere sepolti sotto le macerie. Quella accaduta in via XX settembre a Roma poteva essere una vera e propria tragedia. L'esplosione nel bed and breakfast è avvenuta poco dopo le 13: sono due le pareti crollate, quella della camera da letto e quella del bagno.

Esplosione in via XX settembre, sul posto carabinieri e vigili del fuoco

Non si sa cos'abbia causato l'esplosione all'interno del bed and breakfast in via XX settembre. L'unica cosa certa per adesso è che l'intero appartamento è distrutto e, al posto della camera da letto e del bagno pensati apposta per i turisti, adesso ci sono solo cumuli di macerie. Uno scenario quasi da guerra è quello che si sono trovati davanti i carabinieri e i vigili del fuoco, intervenuti immediatamente per mettere in sicurezza la zona e cercare di comprendere cosa sia esattamente successo intorno all'ora di pranzo. Ma soprattutto, per capire se la responsabilità dello scoppio sia di qualcuno in particolare. C'è stata molta paura tra gli residenti e i lavoratori della zona quando hanno sentito il rumore dell'esplosione. Un fatto inusuale a Roma, che non ha ancora avuto una spiegazione. E che, nonostante la gravità, non ha fortunatamente fatto nessun ferito.