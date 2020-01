in foto: Strada allagata a Roma

Si è rotta una tubatura idrica in via Guidubaldo del Monte a Roma, quartiere Parioli di Roma, che si è trasformata in pochi minuti praticamente in un fiume. Informa Roma Mobilità che la via è stata chiusa al traffico e la linea 982 di Atac è stata deviata. La Polizia locale di Roma Capitale informa che è stata chiusa anche la rampa del viadotto di Corso Francia direzione Parioli, con traffico deviato su Via di San Valentino.