Un esplosione con relativo incendio nel tardo pomeriggio di oggi in via della Navicella, all'altezza dell'ingresso di Villa Celimontana e non lontano dal Colosseo. Alle 18.45 circa, due squadre dei vigili del fuoco di roma sono arrivate sul posto, assieme al reparto Nucleare, Biologico, Chimico e Radioattivo (NBCR), per intervenire in tempi rapidi e mettere in sicurezza la zona.

Un intenso odore di gas in tutta la zona ha reso ancora più complicate le operazioni da parte dei vigili del fuoco capitolini: si sono registrate anche alcune esplosioni, con il fumo che è fuoriuscito da due tombini che si trovano sul lato opposto della villa. A quel punto, le forze dell'ordine hanno optato per la chiusura del traffico veicolare nel tratto di strada coinvolto. Ad esplodere, in particolare, anche un tombino proprio sotto la fermata del bus della linea 81, che in genere è molto trafficata e piena di turisti, vista la sua vicinanza al Colosseo. A chiamare i vigili del fuoco è stato proprio il parroco della vicina Basilica di Santa Maria in Domnica alla Navicella, proprio di fronte alla fermata degli autobus coinvolta dall'esplosione: dal tombino, subito dopo, sono anche uscite delle fiamme, facendo temere il peggio. Provvidenziale l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco.