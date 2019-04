Momenti di paura in piazza San pietro dove un uomo ha fatto irruzione a bordo del suo motorino urlando tra i passanti. L'episodio è accaduto questa mattina, sabato 6 aprile, al Vaticano. Secondo le informazioni apprese, l'uomo sarebbe entrato all'interno della piazza a velocità elevata, luogo in cui è vietato entrare con qualsiasi veicolo, e ha iniziato a gridare a squarciagola. Ad assistere alla scena decine e decine di persone, tra romani e turisti provenienti da tutto il mondo, che ogni giorno affollano la piazza antistante la Basilica, che si sono spaventate non capendo che intenzioni avesse l'uomo e perché stesse gridando in quel modo. Non è chiaro il motivo del suo gesto.

Per fortuna l'area è costantemente sorvegliata dalle forze dell'ordine giorno e notte e la sicurezza è intervenuta subito per verificare cosa stesse accadendo. Alla vista delle forze dell'ordine, l'uomo ha esibito il tesserino da giornalista, che dimostra l'iscrizione all'Ordine professionale. L'uomo è stato fermato e portato in commissariato per i dovuti accertamenti necessari al caso. Il provvedimento è scattato per un duplice motivo: sia perché si è permesso di entrare con un motorino all'interno della piazza del Vaticano, interdetta all'accesso dei veicoli, sia perché gridando nella piazza del Vaticano ha procurato un allarme in un luogo da anni strettamente monitorato e sorvegliato, per allerta terrorismo. Le forse dell'ordine lo hanno sottoposto ad alcune verifiche, chiedendogli le sue generalità e il motivo del gesto.