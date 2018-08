Fiumicino: volevano inondare Roma di ecstasy, nascosta con un trucco nel latte per neonati

Dodicimila pasticche di Mdma nascoste nel latte per neonati occultato in un bagaglio e lasciato volutamente tra quelli non ritirati all’aeroporto di Roma Fiumicino: Guardia di Finanza e Dogana si accorgono che c’è qualcosa che non va e scoprono la grossa quantità di ecstasy, arrivata nella Capitale per essere smerciata durante il periodo estivo.