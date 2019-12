in foto: Foto di repertorio

Un parto eccezionale al policlinico Umberto I di Roma. Il terzo caso al mondo in una circostanza simile. La giovane mamma, che alle 10.03 del 23 dicembre ha dato alla luce il piccolo Adriano, è stata sottoposta nel 2015 "a cistectomia radicale con confezionamento di neovescica ileale per un carcinoma invasivo della vescica". Il difficile parto è avvenuto presso la clinica ostetrica e ginecologica del Policlinico romano. "Non è stato il solito intervento di routine in quanto la giovane mamma nel 2015 era stata sottoposta, dal professor Michele Gallucci, a cistectomia radicale con confezionamento di neovescica ileale per un carcinoma invasivo della vescica", si legge in una nota ufficiale diramata dall'Umberto I.

Il piccolo Adriano è nato alle 10,03 del 23 dicembre

La ragazza è riuscita ad ottenere la gravidanza e, "nonostante i numerosi rischi materno-fetali, grazie alle attente cure dell'equipe ostetrico-urologica è arrivata a termine. L'equipe chirurgica di eccezione formata dai professori Pierluigi Benedetti Panici (ginecologo), Francesco Pecorini (ginecologo), Michele Gallucci (urologo), dagli anestesisti Luca Titi e Beatrice Della Vella, dall'ostetrica Tiziana Tiseo, e dalla neonatologa Laura Guadalupi hanno reso possibile la realizzazione del terzo caso al mondo di una gravidanza portata a termine con successo dopo intervento di cistectomia radicale". Gli unici altri due casi simili, almeno quelli riportati dalla letteratura scientifica, si sono verificati in Germania e in Polonia.