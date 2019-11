254. Sono queste le ore l'anno che gli automobilisti perdono nel traffico a Roma. Non che avessimo molti dubbi già in partenza, ma adesso che è uscita l'indagine Inrix con i dati aggiornati al 2018, possiamo avere la certezza che stiamo davvero messi male. Vi sareste mai aspettati infatti che la capitale occupa il secondo posto delle città più trafficate al mondo? Roma è seconda solo a Bogotà, la capitale della Colombia. Al terzo posto troviamo Dublino, con 246 ore passate in macchina, mentre al quarto e quinto posto a parimerito Parigi e Rostov-On-Don. Londra è solo sesta, mentre Milano occupa il settimo posto con 226 ore passate nel traffico. Al 15esimo posto troviamo Firenze, e al 17esimo Napoli. Insomma, possiamo ben dire che l'Italia ha fatto sentire la sua presenza in questa classifica delle città più trafficate del mondo.

Traffico a Roma, incubo di automobilisti e pendolari

Che a Roma il traffico sia un problema non ci piove. È palese a tutti che sin dalle prime ore del mattino fino a tarda sera, le strade siano congestionate dalle migliaia di auto che intasano le arterie principali. Questo, unito agli incidenti e agli imprevisti, diventa un mix perfetto per far sì che le vetture restino incolonnate a volte anche per ore. Le strade peggiori? Sicuramente la via Pontina e la Cristoforo Colombo, anche se pure Nomentana e Tiburtina non scherzano. E a Roma, purtroppo, non si può fare nemmeno troppo affidamento sui mezzi pubblici: che o sono guasti, o sono in ritardo oppure (appunto) bloccati in mezzo al traffico. E così spostarsi per i romani diventa una vera e propria odissea, tanto che in molti cercano di risolvere viaggiando in motorino. Il guaio? Le buche e il manto stradale dissestato, che spesso rendono questi mezzi pericolosi per la propria incolumità fisica.