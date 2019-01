Traffico in tilt e lunghe code sul Grande Raccordo Anulare provocati da due incidenti stradali avvenuti questa mattina, lunedì 14 gennaio, intorno alle 8. Il primo giorno della settimana inizia con disagi e ritardi al lavoro per gli automobilisti diretti in città. La viabilità del Gra ha subito importati rallentamenti, che sono stati risolti poco fa e la circolazione sta tornando lentamente alla normalità. Il primo incidente è avvenuto tra Casilina e Appia mentre il secondo, un tamponamento tra due auto in corsia di sorpasso, tra Laurentina e Pontina.

Le macchine incidentate sono state poi rimosse dalla carreggiata per permettere il transito agli altri veicoli. Astral Infomobilità ha informato i viaggiatori che "il traffico è in progressiva ripresa" e che al momento si registrano "file dalla Bufalotta alla Roma-Fiumicino". E ha raccomandato agli automobilisti di prestare la massima attenzione.