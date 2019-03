Roma al terzo posto mondiale, dopo Londra e Parigi, nella classifica del premio ‘Trevelers' Choice 2019′ per le destinazioni più popolari e apprezzate dai viaggiatori. La Capitale italiana conferma la posizione conquistata lo scorso anno, mentre Parigi perde il primo posto lasciando il vertice della classifica a Londra. Valentina Quattro, portavoce di TripAdvisor per l'Italia, ha spiegato: "Tra conferme e new entry il premio Travelers' Choice per le Destinazioni 2019 riconosce le destinazioni che hanno reso speciali i viaggi degli utenti di Tripadvisor. Sappiamo che queste destinazioni rappresentano mete ambite per numerosi viaggiatori a livello mondiale, per questo suggeriamo di vistarle nei periodi di bassa stagione evitando così di imbattersi in folle di turisti e risparmiando sul costo del soggiorno. Le tariffe medie degli hotel a Roma nel mese di marzo, per esempio, sono inferiori del 19% rispetto a giugno".

Migliori destinazioni 2019, la classifica di TripAdvisor

Londra Parigi Roma Creta Bali Phuket (Thailandia) Barcellona Istanbul Marrakech Dubai Praga Siem Reap (Cambogia) New York City Jamaica Hanoi (Vietnam) Tokyo Playa del Carmen (Messico) Lisbona Kathmandu (Nepal) Jaipur (India)

Miglior destinazioni in Italia 2019

Roma Firenze Venezia Sorrento Rimini Milano Ischia Napoli Cervia Riccione

I musei più premiati 2019