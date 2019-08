Tragica scoperta a Roma in zona Acilia. Una donna di 59 anni stata trovata senza vita in casa, in un palazzo del quartiere a sud della Capitale. Il corpo in avanzato stato di decomposizione è stato scoperto dai carabinieri di Ostia nell'appartamento saturo di gas.

Donna di 59 anni trovata morta in casa a Roma: si cerca il compagno

Da un primo esame esterno del corpo gli investigatori ipotizzano che la donna sia morta da un paio di giorni. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto, ma gli investigatori propendono per l'ipotesi di un omicidio-suicidio. Nell'appartamento di via Giacomo della Marca i carabinieri hanno trovato un biglietto in cui la coppia lasciava intendere vi volersi suicidare. A quanto ricostruito, i due convivevano da 25 anni e andavano d'accordo. Non è escluso che alla base del gesto possano esserci motivi economici.

Tra le ipotesi investigative anche quella secondo la quale, non riuscito il suicidio di entrambi, il compagno della donna possa averla uccisa e poi a sua volta aver tentato il suicidio. L'auto dell'uomo è stata trovata sugli argini del fiume Tevere a Ostia, con il tubo di scarico collegato all'abitacolo. Il mezzo è stato sequestrato. Si attende ora l'autopsia per stabilire con certezza le cause del decesso della donna.