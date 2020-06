in foto: Foto di repertorio

Una badante è stata trovata morta in un appartamento di via Gregorio VII a Roma. La chiamata alla polizia è arrivata alle 16,10 di oggi, 18 giugno 2020. Stando a quanto si apprende, un signore è andato nel pomeriggio a casa del suocero, ricoverato da giorni in ospedale, per vedere in che condizioni era la casa e come stesse la badante dell'anziano, che non rispondeva al telefono. La donna non ha risposto neanche al citofono e lui, quindi, ha chiamato la polizia. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Aurelio, una volante e gli uomini della Polizia Scientifica.

Il cadavere trovato a terra: la donna è morta da qualche giorno

Il cadavere della donna è stato trovato a terra all'interno di una camera dell'appartamento, ma sul pavimento, anche all'ingresso, sono state trovate strisciate di sangue. Secondo un primo esame la donna sarebbe morta da qualche giorno, ma sul posto è appena arrivato il medico legale, che farà tutte le analisi del caso. Probabilmente verrà disposta anche un'autopsia per stabilire con sicurezza le cause della morte. Al momento nessuna ipotesi è stata ancora esclusa dagli investigatori.