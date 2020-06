in foto: Immagine di repertorio

Una donna ha tentato il suicidio gettandosi nel Tevere all'altezza di Ponte Marconi a Roma, ma è stata salvata dai vigili del fuoco. I fatti risalgono al tardo pomeriggio di ieri, domenica 21 giugno, una soleggiata giornata d'estate. Vittima della vicenda che sarebbe potuta culminare in tragedia, ma che fortunatamente si è conclusa con il lieto fine, una sessantatreenne di nazionalità romena. Secondo le informazioni apprese erano circa le ore 17.50 e la donna si trovava nei pressi del lungotevere quando, improvvisamente, per cause non note, si è lanciata nel fiume. A dare l'allarme un passante, che ha visto la donna in acqua, e ha immediatamente chiamato il Numero unico delle Emergenze 112, per chiedere l'intervento dei soccorritori. Sul posto, ricevuta la segnalazione, sono arrivati i sommozzatori dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma, con diverse squadre, che a bordo di un gommone l'hanno raggiunta e tratta in salvo.

I vigili del fuoco salvano una donna nel Tevere

I pompieri l'hanno riportata a riva, sulla sponda destra del Tevere, per poi consegnarla alle cure del personale sanitario del 118, nel frattempo arrivato in ambulanza. Da quanto si apprende, le sue condizioni di salute sono buone e non è in pericolo di vita. Momenti di paura per la donna, che era stata data per dispersa dalla figlia, dopo diverse ore di assenza da casa, durante le quali non era più riuscita ad avere sue notizie. Le forze dell'ordine erano sulle sue tracce e la stavano cercando, sperando di ritrovarla viva. Presenti per gli accertamenti del caso gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Colombo.