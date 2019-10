in foto: Immagine di repertorio

Incidente nel quartiere Parioli a Roma, dove una donna è rimasta gravemente ferita, dopo essere precipitata con il suo scooter in una griglia di un parcheggio sotterraneo in piazza Santiago del Cile. Il sinistro è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 30 ottobre.Secondo le informazioni apprese la vittima è una trentasettenne, che dopo un volo di diversi metri, è stata soccorsa da vigili del fuoco e ambulanza e trasportata in ospedale con codice rosso. Le sue condizioni di salute sono gravi.