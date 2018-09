in foto: Immagine di repertorio

Macabra scoperta, oggi, venerdì 28 settembre, in un appartamento di via Albalonga 23, a San Giovanni, a Roma: i carabinieri hanno rinvenuto il cadavere di una donna di 66 anni. A dare l'allarme, preoccupato per l'assenza di risposta della donna, è stato il marito della 66enne, che ha chiamato il numero unico per le emergenze: sul posto sono arrivati i militari dell'Arma del Nucleo Operativo di piazza Dante che hanno sfondato la porta dell'appartamento, ritrovando la donna riversa sul letto e il marito accanto al cadavere che, in lacrime, minacciava il suicidio puntandosi contro un coltello da cucina.

I carabinieri hanno aperto un dialogo con l'uomo e, dopo averlo tranquillizzato, lo hanno disarmato, evitando così che potesse commettere gesti estremi. Sul posto sono arrivate anche due ambulanze del 118: i sanitari, purtroppo, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna. Da un primo esame esterno non è sarebbe stato riscontrato nessun segno di violenza, ma la momento gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi: dalla morte per cause naturali all'omicidio. Sarà l'autopsia, che sarà effettuata nelle prossime ore, a chiarire le cause del decesso e a fare luce sulla morte della 66enne.