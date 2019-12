Don Nicola Filippi, parroco della chiesa di San Roberto Bellarmino di piazza Ungheria a Roma, si è ritirato improvvisamente dalle sue funzioni parrocchiali e ha lasciato la comunità. Da allora è irreperibile: nessuno lo ha più sentito e al telefono non risponde. E così, nella sua comunità di fedeli, non c'è solo sconcerto per una decisione che non era stata anticipata a nessuno di loro, ma anche preoccupazione per quello che potrebbe star succedendo al 51enne. Che è sempre stato benvoluto e amato da tutti quanti. L'annuncio è stato dato domenica durante la messa. A celebrarla non c'era Don Nicola Filippi, ma un altro celebrante: e già questo cambio di programma aveva allarmato le persone accorse, che però di certo non pensavano che non avrebbero più rivisto il loro parroco. E invece alla fine della liturgia, il celebrante ha letto una lettera in cui don Nicola ringraziava i parrocchiani per l'affetto ricevuto ma che doveva abbandonare il suo compito di guida spirituale per ‘ragioni personali'.

Don Nicola Filippi lascia la chiesa di San Bellarmino, oggi il Consiglio pastorale

Erano tre anni che Don Nicola Filippi guidava la chiesa di San Roberto Bellarmino. Nel 2016 era succeduto a Monsignor Gianrico Ruzza tra grandi entusiasmi. Nessuno sa perché abbia abbandonato il suo incarico perché di questo – almeno stando alle informazioni tuttora disponibili – non ha dato spiegazioni a nessuno. Per questa sera è stato convocato il Consiglio pastorale della parrocchia dall'amministratore apostolico, e forse in quest'occasione saranno divulgati i motivi che hanno portato Don Nicola a decidere di allontanarsi dalla chiesa di piazza Ungheria. Una laurea in statistica alla Sapienza e un'altra in teologia, è stato segretario di ben due cardinali vicari prima di approdare alla chiesa di San Roberto Bellarmino come parroco.