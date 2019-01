in foto: 13 gennaio 2019 – Domenica ecologica a Roma

Domenica 13 gennaio 2019 prevista la ‘domenica ecologica' a Roma. La sindaca Virginia Raggi ha quindi disposto, con l'ordinanza n.4 dell'11 gennaio 2019, il blocco totale della circolazione veicolare. L'obiettivo, si legge sul sito del Comune di Roma, "è quello di prevenire e contenere l’inquinamento atmosferico, contribuire a sensibilizzare la cittadinanza sul tema della qualità dell’aria e ad un uso responsabile delle fonti energetiche".

Previsto per domenica il divieto totale della circolazione per i veicoli nella ZTL "Fascia Verde" del PGTU (il Piano generale del traffico urbano), nelle fasce orarie 7.30-12.30 e 16.30-20.30. La limitazione comprende anche gli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) Euro 6. Le prossime domeniche ecologiche sono previste per il 10 febbraio 2019 e il 24 marzo 2019.

Domenica ecologica Roma 13 gennaio 2019: chi può circolare

Ecco chi potrà circolare domenica 13 gennaio a Roma:

Veicoli a trazione elettrica o ibridi Veicoli alimentati a gpl, metano e bifuel (benzina/gpl o metano) Autoveicoli a benzina Euro 6 Ciclomotori con motore 4 tempi Euro 2 e successivi Motocicli a 4 tempi Euro 3 e successivi Veicoli di polizia, soccorso ed emergenza Veicoli di pronto intervento, raccolta rifiuti Trasporto collettivo pubblico e privato, taxi, veicoli con contrassegno invalidi

La fascia Verde

Questo il perimetro della Fascia Verde di Roma (in grigio scuro):

Ingrandimenti a questo indirizzo