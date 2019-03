in foto: Il Colosseo si tinge di verde per San Patrizio

Anche quest'anno il Colosseo si illuminerà di verde per rendere omaggio a San Patrizio, il santo patrono dell'Irlanda. Dal 2009 Turismo Irlandese lancia l'iniziativa Global Greening che invita a colorare di verde i più importanti monumenti del mondo. Nel 2018 aderirono al progetto oltre 45 nazioni e trecento siti turistici. Quest'anno a Roma si illumineranno di verde il Colosseo e Villa Spada, che ospita l'Ambasciata d'Irlanda e che si trova sul Gianicolo. Queste le altre città italiane e i monumenti che hanno aderito e che quindi si coloreranno di verde:

Pisa: la Torre Pendente

Napoli: Castel dell'Ovo e Castel Nuovo

Matera: Palazzo dell'Annunziata

Orvieto: il Pozzo di San Patrizio, Fortezza Albornoz e il Palazzo Municipale

Livorno: Gazebo di Terrazza Mascagni e il Cisternino di città

Reggio Calabria: Castello Aragonese

All'evento è abbinato anche un concorso, promosso sempre da Turismo Irlandese, che permette di vincere un soggiorno in Irlanda per due persone. Queste le regole pubblicate sul sito ufficiale dell'evento: "La sera del 17 marzo scatta un selfie davanti a uno dei monumenti colorati di verde sparsi in tutta Italia e postala su Instagram usando l’hashtag #italialovegreen entro le ore 18:00 del 18 marzo 2019. E mi raccomando… dai libero sfogo alla tua creatività! Ricordati che il tuo profilo Instagram deve essere reso pubblico per la durata del concorso".