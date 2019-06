Sciopero di 24 ore domani a Roma: a indire l'agitazione sulla rete Atac, i sindacati Orsa e Usb. Saranno fermi, dalle 8.30 alle 17 e poi dalle 20 alle 24, i bus, le metropolitane e le ferrovia della Roma-Civitacastellana-Viterbo, Roma-Lido e Termini-Centocelle. Rispettate come al solito le fasce di garanzia, in modo da permettere alle persone di potersi muovere in alcune ore della giornata. Lo sciopero si sarebbe dovuto tenere inizialmente giovedì scorso, ma la prefetta Gerarda Pantalone lo ha poi posticipato perché cadeva in contemporanea con il maxi-concorso per la selezione dei ‘navigator', che si teneva in quel giorno proprio a Roma e che vedeva iscritte 20mila persone. Usb e Orsa hanno deciso di proclamare lo sciopero per denunciare ‘la presenza di polveri sottili all'interno delle fermate della metropolitana'. "Quando scioperano, i lavoratori perdono lo stipendio della giornata di lavoro, ci rimettono i loro soldi – scrivono i lavoratori in una nota – Domani lo stanno facendo anche per te".

Roma, sciopero di 24 ore dei mezzi pubblici: rispettate le fascia di garanzia

"C'è voluto uno studio commissionato dal Corriere della Sera ad una società qualificata per rilevare che i livelli di sforamento delle polveri sottili nelle gallerie della metropolitana sono anche 5 volte superiori ai limiti di legge (sotto la Stazione Tiburtina 243 microgrammi per metrocubo, al di là del limite di 50 fissato dalla normativa) – si legge nel comunicato che proclama lo sciopero – La Procura di Roma ha aperto un'indagine in seguito agli esposti dei sindacati di base. E l'Atac ha commissionato un nuovo studio più accurato per capire cosa respiriamo quando scendiamo sotto la metro, perché il precedente è risultato inutile. Intanto i macchinisti, indossando dei filtri per il naso durante le ore di lavoro, hanno dimostrato che, sotto la metro, respiriamo polveri che possono risultare molto pericolose. Ora laboratori specializzati stanno analizzando la quantità di metalli pesanti disciolta nell'aria che noi tutti respiriamo viaggiando nella metropolitana".