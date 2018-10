in foto: foto di repertorio

Allerta meteo arancione per temporali di forte intensità sulla città di Roma. Questo recita il bollettino meteo diffuso dalla Protezione Civile del Lazio per le criticità idrogeologiche in vista della giornata di domani, giovedì primo novembre. L'allerta è gialla per il bacino medio Tevere, Roma, il bacino dell'Aniene, quelli costieri a sud e il bacino del Liri.

Preoccupata per la nuova emergenza meteo anche la sindaca di Roma Virginia Raggi, che su Facebook scrive: "Si lavora senza sosta per limitare i disagi ai cittadini dopo la tempesta di vento che ha colpito Roma e il Lazio. Dall’inizio dell’emergenza maltempo 180 uomini del Servizio Giardini sono al lavoro in tutta la città per rimuovere alberi e rami caduti. E anche oggi, dalle 5.30 di mattina, sono tutti all’opera. Da ieri le squadre sono state impegnate per liberare i vialetti d’accesso delle scuole. Gli ultimi interventi per rimuovere detriti, rami o alberi caduti sono stati effettuati in alcune scuole del V e VI Municipio in modo da poter garantire l’accesso sicuro agli alunni. Le operazioni continueranno nei prossimi giorni, anche durante il ponte di festa. Lo abbiamo visto tutti: le fortissime raffiche di vento hanno fatto cadere rami, calcinacci, tegole e soprattutto una quantità impressionante di foglie. Stiamo intervenendo per evitare che questi detriti finiscano in tombini e caditoie che potrebbero otturarsi in caso di pioggia. Da ieri sono in funzione oltre 100 spazzatrici per pulire le strade. Sono già intervenute in diverse zone della città, da nord a sud".