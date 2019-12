Roma, domani a piazza San Pietro la benedizione dei Bambinelli del Presepe

L’appuntamento, diventato ormai una tradizione, è arrivato alla sua cinquantesima edizione: era il 21 dicembre del 1969 quando per la prima volta i ragazzi degli oratori romani arrivavano a piazza San Pietro da tutti i quartieri della città per far benedire dal Pontefice le statuine. Domani incontreranno per il Natale Papa Francesco.