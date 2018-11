in foto: foto di repertorio

Domani, venerdì 2 novembre 2018, ancora livello di allerta meteo arancione sulla città di Roma per forti temporali che si abbatteranno su diverse zone della capitale. Il bollettino di allerta meteo è stato pubblicato oggi sul sito della Protezione Civile del Lazio. Prevista criticità idrogeologica moderata per temporali su tutta la città e su praticamente tutte le aree della regione Lazio. Secondo il bollettino meteo, "previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale con quantitativi cumulati moderati su tutta la regione". Mari localmente molto mossi, venti forti, nessuna variazione significativa per quanto riguarda la temperatura, sia minima che massima.

I quantitativi di precipitazioni previsti sono ‘moderati' (‘elevati' e ‘molto elevati' i due livelli superiori di allerta). Per il momento nel corso della giornata di oggi, giovedì primo novembre, non si segnalano particolari disagi almeno per quanto riguarda la città di Roma. Previsto un leggero miglioramento delle condizioni meteo per sabato, ma già domenica dovrebbe verificarsi un altro peggioramento. Si attendono, comunque, previsioni più attendibili nelle prossime ore.