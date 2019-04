in foto: Le bici elettriche che si potranno noleggiare a Roma

Roma si prepara a diventare una città "elettrica", non solo per la Formula-E. La sindaca di Roma Virginia Raggi ha infatti annunciato a margine della visita al FIA Smart Cities Forum un nuovo progetto per la Capitale. Si tratta di incrementare le biciclette elettriche in alcune zone di Roma, con un aumento delle stazioni in cui poterle noleggiare. "Oggi presentiamo anche un progetto con il Municipio IX realizzato con fondi europei per incrementare le biciclette elettriche nel quartiere", ha annunciato la sindaca. "Le stazioni – ha aggiunto – saranno posizionate accanto a metro e uffici pubblici. Si tratta di un buon modo per promuovere la mobilità sostenibile ma anche una mobilità comoda". La sindaca ha inoltre ringraziato l’Aeronautica militare e il Ministero difesa “perché domani le frecce tricolori passeranno sul circuito di Formula E”.

Una Roma "elettrica"

La decisione della Raggi è stata ben accolta dal presidente del IX Municipio Dario D'Innocenti: "Siamo contenti di portare avanti questo progetto sperimentale e tutte le operazioni per rendere efficace questo progetto, anche in collaborazione con il Comune. Per ora il servizio sarà attivo nel quartiere ed in alcuni vicini: le postazioni saranno otto e entro pochi mesi contiamo di mettere in esercizio le prime 78 bici". Una decisione presa in concomitanza con l'arrivo a Roma della Formula-E, con la gara che si disputerà domani. Oggi si terranno le prove libere e le qualificazioni. La giornata proseguirà fino alle 18 , quando sarà allestita una parata ecosostenibile che consentirà a tutti di provare l'esperienza di salire su un bici elettrica. A disposizione dei curiosi anche alcuni monopattini e vari hoverboard, grazie ai quali sarà possibile sperimentare il circuito dell'Eur, che domani sarà calcato dalle varie monoposto.