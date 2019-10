in foto: Foto di repertorio

Ha rubato assegni a un paziente disabile che aveva in cura, approfittando delle sue condizioni per arricchirsi. Ma la truffa non è durata molto per un operatore socio-sanitario di 46 anni, che è stato scoperto e arrestato dai carabinieri della Stazione di Roma Casalotti. I furti sarebbero cominciati almeno dal mese di settembre, quando la moglie dell'uomo si è resa conto che erano scomparsi alcuni assegni dal libretto bancario del marito. La donna si è insospettita, soprattutto quando ha notato che oltre alla scomparsa degli assegni, sul conto in banca c'erano movimenti bancari sospetti, che né lei né il marito avevano effettuato. E così si è recata dalle forze dell'ordine a sporgere denuncia per capire cosa stesse effettivamente avvenendo e se lei e il marito fossero vittime di una truffa ordita da qualche ‘sciacallo'.

Disabile truffato da operatore socio-sanitario, in tasca gli assegni mancanti

I carabinieri della Stazione Roma Casalotti hanno iniziato a indagare sulla scomparsa di questi assegni bancari. Data la disabilità dell'uomo, hanno cominciato a indagare tra le persone che avevano un contatto maggiore con lui e soprattutto tra gli operatori socio-sanitari che lo avevano in cura. Durante le indagini gli inquirenti hanno appurato che gli assegni, custoditi in un mobile della stanza, erano spariti. E così, mentre il 46enne stava effettuando una visita al paziente, sono intervenuti. Dopo averlo perquisito, hanno trovato nelle sue tasche un assegno, prova del fatto che lo stava veramente derubando e che la moglie non si era immaginata tutto quanto. Vista la gravità di quanto accaduto – soprattutto perché è stata derubata una persona in stato di fragilità, che non poteva difendersi da un raggiro di questo tipo – l'operatore socio-sanitario è stato arrestato e messo ai domiciliari in attesa del processo.