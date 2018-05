Una dipendente dell'Atac, la municipalizzata che gestisce il trasporto pubblico della Capitale, è stata aggredita da uno sconosciuto solo perché indossava la divisa di lavoro. A denunciare l'episodio su Facebook è stata Micaela Quinatavlle, autista Atac e leader del sindacato MoviMenti-M410, che ha riportato il virgolettato della collega: "Ciao ragazzi, ieri pomeriggio, appena staccato da Garbatella, mi accingo ad andare a casa – scrive Valeria, operatrice di stazione – Abito lì. Per caso passa il 716. Salgo. Ero in divisa. Avevo le cuffie. Un utente mi fa un cenno, tolgo le cuffie, gli chiedo di ripetere. Voleva farmi notare che avevo la divisa di Atac. Sorrido. Rimetto le cuffie e prenoto la fermata. Scendo. Lui scende con me. Attraversa la strada accanto a me. Accorgendomi della presenza pressante rallento per farlo andare avanti. Superate le pedonali mi si mette davanti e mi sputa in faccia". L'episodio è accaduto verso le 18.30: "Incredula tolgo le cuffie e gli chiedo cosa stesse facendo visto che non ci conoscevamo – prosegue il racconto di Valeria – Inizia ad insultarmi a buffo, a voce alta, e mi risputa in faccia. Avevo osato rispondere. Chiedo aiuto ad un passante che ha visto la scena ma rimane di pietra. Mi allontano, avevo capito che stava degenerando la situazione e che nessuno sarebbe intervenuto. Mi dice che non mi mena sono perché sono una donna. Lo mando a fare in culo e lui con gli.occhi iniettati di sangue cerca qualcosa per colpirmi, trova un bastone e me lo tira addosso. Niente. Scappo."

La solidarietà dell'assessore Meleo

La Quintavalle ha espresso solidarietà alla collega aggredita. Lo stesso ha fatto su Twitter l'assessore ai Trasporti della Capitale, Linda Meleo: "Un vile attacco in strada ai danni di una verificatrice Atac. Un atto intollerabile. Esprimo piena solidarietà alla nostra dipendente. Sono vicina a chi indossa la divisa tutti i giorni e svolge con orgoglio e serietà il proprio lavoro". All'assessore ha però replicato ironicamente la stessa Quintavalle: "Linda, invece di limitarti a verbalizzare solidarietà con un tweet nei confronti della collega aggredita in divisa te la faccio io una bella proposta…. Da domani nuova disposizione. Tutti in divisa. Dall'amministratore delegato, ad ogni dirigente. Obbliga tutta via Prenestina 45 a raggiungere il posto di lavoro con la divisa – ha aggiunto la Quintavalle – E magari con su una bella pecetta che mostri la qualifica. Magari i cittadini in strada avranno altri volti con cui confrontarsi. Altri volti cui sputare in faccia. Altri corpi da prendere a bastonate".