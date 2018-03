A Roma diminuisce la Ta.Ri., la tariffa sui rifiuti, per l'anno 2018. Ci saranno riduzioni sia per le utenze non domestiche, imprese ed esercizi commerciali (-0,93 per cento) che per le utenze domestiche (-0,73 per cento). "Per il secondo anno consecutivo riusciamo a ridurre le tariffe sui rifiuti per famiglie e imprese. È un risultato frutto dell'opera di contrasto all'evasione che stiamo portando avanti insieme ad Ama. Questa azione si rafforzerà mediante i censimenti preliminari all'introduzione della raccolta differenziata ‘porta a porta' in diverse zone della città, che ci hanno già condotto a individuare 50.000 utenze fantasma", ha spiegato la sindaca di Roma, Virginia Raggi.

"Chi inquina paga": agevolazioni per chi produce meno rifiuti

Il nuovo regolamento della Ta.Ri. diminuisce le agevolazioni ‘politiche', cioè quelle non legate alla capacità di produrre rifiuti e per esempio, in questo senso, vengono cancellate le riduzioni per le scuole private. Bisognerà pagare la tassa sull'immondizia anche sugli immobili vuoti e si ribadisce che il tributo verrà riscosso per gli immobili dello Stato e degli enti pubblici, degli stati esteri e delle rappresentanze diplomatiche degli organismi internazionali. "Eliminiamo una serie di privilegi concessi in passato dalla politica e, per la prima volta, cominciamo a introdurre il principio del ‘chi inquina paga': vengono previste agevolazioni per chi riduce i rifiuti prodotti e incrementa la differenziata, gettando le basi per l'applicazione futura della tariffa puntuale commisurata alla effettiva produzione di rifiuti", ha commentato Raggi. "Nel nuovo Regolamento Ta.Ri. – spiega in altre parole l'assessore al Bilancio Gianni Lemmetti – vengono eliminate le agevolazioni non rispondenti a necessità di tutela delle fasce deboli o a ragioni tecnico-economiche. Il nuovo regolamento introduce anche agevolazioni "ambientali": si prevedono premi per la riduzione dello spreco alimentare nella ristorazione e nella distribuzione, per la riduzione di rifiuti prodotti e per l'incremento della raccolta differenziata.

Risparmi per i cittadini? Si, ma solo 2 euro

Secondo dati elaborati dal Sole 24 Ore per l'immondizia a Roma si spende in media 270 euro annui a cittadino. A Milano la tassa sui rifiuti ammonta a 217 euro. Se per le utenze domestiche la riduzione sarà dello 0,73 per cento (come annunciato), i romani risparmieranno in media 2 euro all'anno.