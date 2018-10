in foto: Foto di repertorio

Allarme salmonella in un asilo del centro di Roma. I casi sono stati diagnosticati in un asilo privato del quartiere Salario, a due passi da viale Regina Margherita, via Salaria e Porta Pia. Stando a quanto si apprende, la struttura è aperta da 14 anni e ospita bambini dai quattro mesi ai cinque anni. Secondo il Corriere della Sera, che oggi riporta la notizia, è quasi certo che i bimbi abbiano contratto il batterio consumando un pasto nella mensa della scuola, l'unico punto di contatto tra tutti i piccoli alunni, 17 in tutto, che sono stati infettati dalla salmonella. Alcuni di loro hanno dovuto ricorrere a cure ospedaliere, ma nessuno sarebbe in gravi condizioni. Le ispezioni sulla mensa e sui cibi preparati continuerà nei prossimi giorni per capire cosa abbia provocato l'infezione.

La Asl Roma 1 conferma: "Sono 17 i bimbi affetti da salmonella"

La Asl Roma 1 ha diffuso una nota in merito alla vicenda: "In riferimento ad alcuni casi di salmonella segnalati presso un asilo del Municipio 2, il SISP (Servizio Igiene e Sanità Pubblica) della ASL Roma 1 ha effettuato i controlli previsti, nel corso dei quali sono stati riscontrati altri casi, per un totale di 17 positività".