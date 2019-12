in foto: Immagine di repertorio

Un detenuto è evaso dai domiciliari per festeggiare il Natale con i suoi parenti a Roma. L'episodio risale a due giorni fa, la sera di martedì 24 dicembre. L'arresto è avvenuto alla Vigilia nel quartiere di Tor Bella Monaca, nella periferia della Capitale, dove lo hanno raggiunto i carabinieri. Protagonista un ventiduenne egiziano, nullafacente e con precedenti penali, che è uscito senza permesso dalla sua abitazione in via dell'Assiolo, dove era ristretto, infrangendo la misura cautelare alla quale era sottoposto, per raggiungere la sua famiglia in viale dell'Archeologia.

Detenuto evade dai domiciliari a Roma

Il giovane, convinto che in una serata di festività nessuno si sarebbe accorto della sua assenza, si è allontanato da casa, ad attenderlo il cenone della Vigilia, con le sue prelibate pietanze e l'affetto dei familiari. Ma la sua assenza non è sfuggita ai carabinieri, in servizio anche il 24 dicembre, che lo hanno individuato in breve tempo. Una volta abbracciati i parenti e pronto a gustare le deliziose leccornie, i militari della stazione di Roma Alessandrina e della Compagnia di Frascati hanno suonato alla porta di casa.

Arrestato per evasione

Il detenuto è stato arrestato con l'accusa di evasione, è finito nuovamente in manette, fatto salire a bordo dell'auto di servizio e portato in caserma. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria il ventiduenne è stato ricondotto presso la propria abitazione, ancora in regime degli arresti domiciliari e ora attende la celebrazione del rito direttissimo.