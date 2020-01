in foto: Lo stilista Cesare Guidetti

Lo stilista Cesare Guidetti è stato derubato. Aveva lasciato quarantacinque abiti di alta sartoria dal valore di un milione di euro all'interno della sua auto parcheggiata in via Guido d'Arezzo a Roma. Il colpo per mano di ignoti è avvenuto nel quartiere Parioli nella serata di ieri, martedì 21 gennaio. Una giornata da incubo per lo stilista che ha sporto denuncia segnalando l'accaduto alle forze dell'ordine. Guidetti aveva lasciato la Fiat 500 nera in sosta all'altezza del civico 39, al suo interno, i costosissimi abiti. Ma quando è tornato non c'erano più.

Rubato un milione di euro di abiti a Cesare Guidetti

Presenti per gli accertamenti necessari gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Parioli, mentre sul caso indaga la Scientifica. Sono in corso le verifiche per ricostruire la dinamica dell'accaduto, per tentare di risalire ai responsabili. I poliziotti stanno controllando se in zona siano presenti delle telecamere di videosorveglianza che possano aver immortalato la fuga dei rapinatori con in mano il prezioso bottino e stanno cercando di capire se ci siano testimoni del furto.