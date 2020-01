in foto: Foto dalla pagina Facebook Reporter–Montesacro

La sera del 28 gennaio, all'incrocio tra via Francesco da Barberino e via Antonio Pucci, i passanti si sono trovati davanti una scena che non avrebbero mai voluto vedere: una decina di storni morti, gli uni vicini agli altri. Erano sparsi per tutta la carreggiata, ormai deceduti, non si sa se investiti o per altre cause. A fare il macabro ritrovamento sono stati proprio i residenti dei quartieri Casal Boccone e Cinquina, che si sono iniziati a chiedere cosa fosse successo e come mai c'erano dieci esemplari riversi per strada ormai privi di vita. Sul posto, per presentare una relazione all'Ufficio Ambiente, anche una pattuglia del corpo di Polizia locale di Roma Capitale. I corpi dei volatili sono stati rimossi dalla strada. Ma questo non è l'unico quartiere dove si è verificato questo fenomeno: non solo a Roma, ma in diverse parti del Lazio, sono stati trovati molti storni senza vita, tutti concentrati nello stesso punto. Cosa sta succedendo?

Fanpage.it ha contattato la Lega Italiana Protezione Uccelli (Lipu) per chiedere informazioni in merito al fenomeno. E in realtà, spiegano i membri dell'associazione, si tratta di normali episodi che avvengono tutti gli anni a fine gennaio, quando gli storni migrano verso il Nord Europa. Gli uccelli, infatti, possono incappare in incidenti oppure sbagliare strada. "Sicuramente in questo caso specifico gli sono passate sopra della macchine – ci spiega Francesca Manziana, della Lipu Roma – Non si tratta di un avvenimento strano, ma di cose che possono capitare durante le migrazioni che avvengono in questo periodo. Gli storni viaggiano in gruppi di migliaia di individui, può capitare che alcuni di loro vadano a sbattere contro delle vetrate, su fili sospesi, o che vengano abbagliati da qualcosa".

Spesso capita che, vista la grande disponibilità di ‘cibo', gabbiani o falchi pellegrini si gettino in picchiata sugli storni in viaggio, uccidendone diversi. Ma c'è anche un altro elemento: può succedere che viaggino in punti diversi da quelli soliti, perdendosi e incappando in qualche incidente. "Di solito le stragi sono molto ampie – conclude Manziana – Ciò avviene soprattutto quando il primo che guida sbaglia strada, coinvolgendo tutti quelli dietro". Insomma, ciò che sta avvenendo in diverse parti di Roma è un fenomeno normale, che tutti gli anni coinvolge gli storni in viaggio verso il Nord Europa. E, purtroppo, qualche incidente lungo il percorso può capitare.