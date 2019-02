in foto: Armati di manganello, distruggono l’auto della Polizia di Stato a Piazza Cavour

Hanno colpito il parabrezza di una volante della Polizia di Stato, mandandolo in frantumi. Quattro giovani, tra cui un minorenne, sono stati denunciati per danneggiamento aggravato. L'episodio è accaduto lo scorso settembre in Piazza Cavour, a Roma. I ragazzi stavano passando una serata in allegria, in compagnia di amici in una discoteca, divertendosi a ballare con la musica a tutto volume quando, per motivi non noti, sono stati allontanati dal locale. I quattro, presi dalla rabbia, si sono sfogati contro l'auto di servizio degli agenti, parcheggiata in zona. L'hanno vista e hanno deciso di danneggiarla, per farla pagare alle "guardie ‘nfami".

Le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza mostrano come avessero ideato un piano perfetto, sicuri di non essere scoperti: due di loro sono rimasti a fare da sentinella, per controllare che non arrivasse nessuno, mentre gli altri due hanno impugnato un manganello telescopico e hanno iniziato a colpire con violenza la volante, provocando gravi danni. Poi, soddisfatti di aver compiuto il gesto e sfogato la loro collera, sono scappati. Le indagini sono partite proprio dalle registrazioni e ci sono voluti quattro mesi di accertamenti e riscontri, comparazioni d`immagini e tabulati telefonici ma, alla fine, gli investigatori del Commissariato Borgo hanno rintracciato gli autori del gesto.