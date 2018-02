Rivoluzione nelle scuole di Roma di primo e secondo grado: dall'asilo alla scuola media, da oggi, si potranno apportare sostanziali modifiche ai menù delle mense degli istituti scolastici. In data odierna, infatti, l'assemblea capitolina ha approvato la delibera che introduce sostanziali novità nella variazione dei menù scolastici: c'è infatti la possibilità di variare la scelta dei pasti degli alunni in base a questioni di fede (si pensa, ad esempio, ai musulmani, che non mangiano carne di maiale), per questioni di salute ma anche per quanto riguarda scelte di vita: anche i vegani potranno avere il loro menù personalizzato.

Teresa Zotta, del Movimento 5 Stelle, prima firmataria della delibera, illustra le novità introdotte: "Non si sprecherà nulla. Il regolamento disciplina l'utilizzo degli scarti alimentari nei canili e gattili della città, mentre i cibi integri non consumati potranno essere distribuiti a associazioni e onlus" spiega la consigliera municipale. Una scelta, quindi, fatta non solo per venire incontro alle nuove esigenze dei bambini in un Paese in continuo mutamento, ma anche etica, contro lo spreco alimentare.