Dal 2019 le automobili a diesel Euro 3 probabilmente non potranno più circolare a Roma. Lo ha annunciato l'assessore alla Mobilità di Roma Capitale Linda Meleo. "Per i diesel euro 3 stiamo lavorando su un provvedimento che dia tempo alla città di adeguarsi al divieto che dovremo inserire di qui a breve. Immaginiamo di introdurre questa misura il prossimo anno", ha detto Meleo. Il divieto, spiega l'assessora, verrà introdotto "quando avremo potenziato alcuni progetti sul trasporto pubblico locale e forme alternative di mobilità. Stiamo pensando a compensazioni e agevolazioni per l'acquisto di abbonamenti al Tpl. Daremo tutto il tempo per abituarsi e sostituire la propria auto a cittadini romani in possesso degli euro 3". Il divieto potrebbe essere applicato all'interno dell'anello ferroviario.

Aumentano a 440 gli scooter elettrici in sharing

Aumentano a quota 440 gli scooter elettrici eCooltra in sharing a Roma. "I cittadini sono riusciti a comunicarci quello che volevano al posto di essere critici: ricevere gli scooter nelle periferie e noi abbiamo allargato l'area noleggio; scooter nuovi che meglio si adattassero a Roma e noi abbiamo introdotto un nuovo modello più scattante, con una ruota più grande e un ammortizzatore più prestante per viaggiare sui sampietrini e. Ci hanno chiesto una nuova app e l'abbiamo presentata", ha detto Maurizio Pompili country manager per l'Italia del gruppo.