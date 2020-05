in foto: Sanificazione all’Ara Pacis

Martedì 2 giugno a Roma riaprirà le porte a visitatori e turisti il Museo dell'Ara Pacis dopo una sanificazione straordinaria di tutta la struttura. L'intervento, promosso da Lysoform ed eseguito dall'azienda Anticimex, ha previsto la sanificazione di tutte le aree del museo, uno dei gioielli del centro storico di Roma. Dal 2 giugno riapriranno anche altri musei della Capitale: Mercati di Traiano, Fori Imperiali, Centrale Montemartini, Museo di Roma in Trastevere, Galleria d’Arte Moderna, Musei di Villa Torlonia, Museo Civico di Zoologia, Museo Bilotti, Museo Barracco, Museo Napoleonico, Museo Canonica, Museo della Repubblica Romana, Museo Preistorico di Casal de’ Pazzi, Museo delle Mura.

Il progetto di sanificazione dell'Ara Pacis, ha spiegato Ugo De Giovanni, direttore Marketing Home & Personal Care di Unilever Italia, è stato realizzato in collaborazione con Roma Capitale: "Ci rende particolarmente fieri, perché ci permette di dare il nostro contributo in un settore strategico per l’Italia, come quello dell’arte e della cultura. La pandemia ha messo a dura prova il nostro Paese, ci ha costretti a rifugiarci in casa per molti mesi e a rinunciare alla nostra normalità. Ci è sembrato importante quindi essere vicini alla società in questo momento di ripartenza e così, grazie alla collaborazione con un’azienda esperta di sanificazione come Anticimex, abbiamo voluto dare il nostro contributo per la riapertura di questo luogo simbolo dell’arte italiana, dando un segnale concreto di rinascita".