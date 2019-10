in foto: La vettura in fiamme in via Marianna Dionigi, foto dal gruppo Facebook "Sei di Prati se"

Due roghi di mezzi parcheggiati in strada la scorsa notte a Roma. Il primo episodio è avvenuto in via Marianna Dionigi, nel quartiere Prati, dove un'auto è stata completamente distrutta da un incendio. Il fumo è penetrato dentro le abitazioni del palazzo soprastante, costringendo gli inquilini a scendere in strada. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme ed eseguito i rilievi del caso, con il supporto delle forze dell'ordine che ora dovranno valutare se si sia tratta di un incidente o di un gesto doloso.

Primavalle: distrutte tre auto, un furgone e uno scooter

Poco dopo un altro rogo scoppiava in via Gerolamo Seripando, nella zona di Primavalle. Qui le fiamme hanno coinvolto prima un furgoncino, per poi propagarsi a tre auto e uno scooter. Anche in questo caso è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco e sul posto sono intervenuti i carabinieri. Pochi dubbi sulla natura dolosa del rogo.

Anzio: due auto date alle fiamme

Un altro rogo è avvenuto sempre questa notte ma in provincia di Roma. Ad Anzio, sul litorale a sud della Capitale, due vetture sono state date alle fiamme. Le auto erano parcheggiate a ridosso della Chiesa dei Santi Pio e Antonio. L'allarme è scatto attorno alle 3.00 del mattino, quando alcuni residenti hanno dato l'allarme. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Anzio e i carabinieri della stazione locale. Il rogo è stato domato e l'area messa in sicurezza senza ripercussioni per le persone.