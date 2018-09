in foto: foto di repertorio – strisce blu

Da gennaio, almeno stando a quanto riporta oggi il Messaggero, parcheggiare sulle strisce blu a Roma costerà molto di più. In centro, per esempio, il ticket orario praticamente raddoppierà, passando da 1,20 euro l'ora ad addirittura tre euro l'ora. Dopo la marcia indietro sul ‘congestion charge', cioè l'introduzione di una tariffa per entrare all'interno dell'anello ferroviario con la macchina, il Campidoglio sta pensando di fare cassa proprio con le strisce blu e, sempre secondo il quotidiano di via del Tritone, il presidente della Commissione Mobilità, il 5 Stelle Enrico Stefàno, starebbe già lavorando sui nuovi prezzi dei parcheggi.

Parcheggi Roma: aumenta il ticket in centro, diminuisce in periferia

Ecco nel dettaglio le presunte intenzioni dell'amministrazione guidata da Virginia Raggi: la Capitale verrà divisa in sei zone, dalle vie dei monumenti alla periferia. All'interno della cerchia delle ztl del centro storico il ticket per le strisce blu passerà da 1,20 euro a 2 euro l'ora per i primi 120 minuti di sosta e fino a 3 euro per le ore successive. Intorno al centro, per fare un esempio nella zona di via Veneto, il prezzo orario potrebbe aumentare da 1 euro l'ora a 1,50 euro (stesso discorso per la zona 2. Diminuirà invece il costo dei parcheggi in periferia: nelle zone 3,4,5 e 6 il prezzo orario del parcheggio passerà da 1 euro a 50 centesimi l'ora. Novità potrebbero essere introdotte anche per quanto riguarda i pagamenti dei parcheggi di scambio, quei parcheggi che si trovano accanto ad alcune delle più importanti fermate della metropolitana.