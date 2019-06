"Boicottiamo la plastica" è l'appello lanciato dalla sindaca di Roma Virginia Raggi, che ha aderito e rilanciato la campagna ‘Zero Waste', del movimento rifiuti zero, organizzata dalla sezione spagnola. L'iniziativa è in corso, va da lunedì 3 a domenica 9 giugno: l'obiettivo è ridurre il consumo di rifiuti, facendo attenzione a non acquistare per una settimana prodotti alimentari che si presentano al consumatore all'interno di imballaggi, in particolare quelli confezionati con la plastica. "Proviamoci. Proviamo a liberarci dalla plastica e a tenere la nostra città più pulita" è la richiesta di Raggi verso i romani "almeno per sette giorni. Anche Roma può fare la propria parte". Il focus è sulla plastica, spesso utilizzata per confezionare ‘inutilmente' alimenti come frutta e verdura. "Uno degli spunti non solo durante questa settimana, ma che andrebbe seguito sempre, con un'attenzione quotidiana rivolta verso l'ambiente è prediligere banane sfuse rispetto a quelle vendute all'interno del cellophan".

Frutta e verdura senza imballaggi di plastica

Nei supermercati dove è permesso, si potrebbe evitare anche di utilizzare la busta in dotazione nel reparto ortofrutticolo, come ad esempio, nel caso di banane o di un singolo frutto o verdura, applicando direttamente l'etichetta sulla buccia. Ma non solo, evitare assolutamente anche frutta e verdura già sbucciata o tagliata, e poi confezionata senza buccia. "L'attenzione al consumo di plastica dovrebbe far parte della nostra sfera quotidiana, pensando che quando non viene smaltita finisce nei campi o in mare inquinandoli irrimediabilmente". E ha aggiunto: "Se ognuno di noi si sforzasse in tal senso, avremmo un ambiente più pulito e la tariffa dei rifiuti più leggera".