Una mattinata movimentata e all'insegna dell'amore per gli animali. È quanto si è visto ieri in zona Monti, quartiere della Capitale, dove alcuni agenti del I Gruppi Trevi della polizia locale sono intervenuti dopo una segnalazione da parte di alcuni passanti, che hanno assistito a una scena che ormai si vede abitualmente ma che in questo caso sembrava stesse sfuggendo di mano. Alcuni testimoni avrebbero allertato le forze dell'ordine dopo aver visto un cucciolo di cane camminare nel quartiere in maniera claudicante, sporco e malandato. Dopo alcuni momenti si è scoperto che l'animale era tenuto da un uomo senza fissa dimora che probabilmente utilizzava la bestiola per chiedere l'elemosina, nel tentativo di racimolare qualche spicciolo impietosendo le persone di passaggio. Gli agenti hanno fermato l'uomo e hanno preso in custodia il cagnolino, come previsto dal regolamento di Roma Capitale per chi si rende protagonista di accattonaggio con simili dinamiche. L'animale è stato portato dal personale della Pet in Time, per curarlo e medicarlo viste le sue precarie condizioni. Sulla sua pelle non è stato rinvenuto alcun microchip, motivo per cui il cane è stato trattenuto in caserma senza passare per il canile municipale. Ora il cucciolo di tre mesi ha trovato una nuova casa grazie a una operante, che ha deciso di adottarlo dopo essere venuta a conoscenza della sua storia. Da senza nome e senza casa a una cuccia a e un nuovo nome: Sole, deciso proprio dalla donna che l'ha portato nella sua dimora.

Il cucciolo del senzatetto ha trovato una nuova casa

Il cagnolino ha ora trovato una nuova casa e un nuovo nome, così come due cuccioli adottati da un poliziotto qualche mese a Torrenova. I due cani erano stati abbandonati da qualcuno ed erano stati ritrovati da un agente, che inteneritosi alla loro vista aveva deciso di portarli con sé a bordo della volante della polizia, per poi adottarli e portarli nella sua dimora.