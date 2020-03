in foto: Il ponteggio crollato in via Fadda zona Tuscolana

Paura nella notte nel quartiere Tuscolano a Roma, dove un ponteggio di circa otto piani è crollato al suolo in via Carlo Fadda. Secondo le informazioni apprese, l'impalcatura di metallo, utilizzata dagli operai per svolgere interventi edilizi lungo le facciate degli edifici, era montata a ridosso in un palazzo di sette piani. Cadendo, per cause non note e ancora in corso di accertamento, è finita contro delle auto parcheggiate nella strada sottostante, danneggiandole. Era passata l'una quando i residenti hanno udito un forte rumore, che li ha svegliati di soprassalto e fatti precipitare alle finestre, per vedere cosa fosse accaduto.

Nessun ferito nel crollo del ponteggio al Tuscolano

Fortunatamente, complice la tarda ora ad inizio settimana, probabilmente non c'era nessuno in strada in prossimità del punto del crollo e non ci sono feriti. Ma resta una tragedia sfiorata. Ricevuta la segnalazione, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, con diverse squadre e il funzionario di guardia e gli agenti della polizia locale di Roma Capitale. Le immagini dei pompieri immortalano una montagna di lamiere, ciò che resta dell'impalcatura, accatastate le une sulle altre.

Indagini per stabilire le cause del crollo

I vigili urbani hanno posto l'area sotto sequestro e stanno svolgendo le indagini necessarie per capire cosa abbia provocato la caduta, potenzialmente molto pericolosa. Se infatti il crollo fosse accaduto di giorno, con gli operai al lavoro o in presenza di persone in prossimità o al di sotto dell'impalcatura, le conseguenze potevano essere decisamente gravi.