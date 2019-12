in foto: La voragine che si è aperta ai Parioli

È crollato ieri notte un muro di cinta in via Giacinta Pezzana, ai Parioli, Roma e si è aperta una grossa voragine. I vigili del fuoco e la polizia locale hanno disposto la chiusura della strada, con evidenti ripercussioni sul traffico in tutto il quartiere. Una situazione, quella di via Pezzana, che era già nota da tempo e che i cittadini avevano già denunciato.

Come racconta Antonella Belliazzi, architetto e direttrice dell'area tecnica dell'Auditorium Parco della Musica, "una parte del marciapiede a confine con il parco di Villa Savoia è sprofondato verso la Villa insieme al muro di contenimento della strada creando una voragine profonda circa 8 metri. Quando dopo un’ora e mezza dalla chiamata sono arrivati i VVF , la prima cosa che hanno rilevato sono state le fessurazioni dalla strada e le buche ormai ridotte a scavi di terra impregnate di acqua, ed hanno espresso immediatamente grande preoccupazione. Ovviamente poi nei verbali tutto quanto sopra verrà ridotto a banali rilevazioni che sminuiranno il grave problema della inadempienza della P.A. La cosa più ridicola è che poiché la continuazione del muro che è crollato è il muro di contenimento del resto della strada e del mio giardino…. la soluzione è stata …. l’interdizione al mio giardino perché a rischio". La presidente del secondo municipio, Francesca Del Bello, ha risposto così su Facebook: "Tra qualche giorno riprenderanno i lavori in via Tommaso Salvini e poi subito dopo in via Giacinta Pezzana. Comunque giro subito la tua segnalazione al nostro ufficio tecnico".