Stavano litigando furiosamente in mezzo alla strada in via Prenestina, quando sono stati raggiunti dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma che volevano controllare che la situazione – già surriscaldata – non degenerasse. Ma, a quel punto, è avvenuto l'impensabile: la coppia, che poco prima se ne stava dicendo di tutti i colori, si è alleata e ha attaccato le forze dell'ordine senza dargli nemmeno il tempo di chiedere nulla. Sono volati calci, pugni, minacce e offese verbali e i carabinieri hanno faticato non poco per fermarli e ammanettarli. Per questo motivo un romano di 43 anni con precedenti penali e una donna di 33 anni originaria di San Giovanni Rotondo e incensurata, sono stati arrestati con l'accusa di resistenza, minacce e lesioni a pubblico ufficiale. Sono stati portati in caserma e trattenuti.

Roma, litigano furiosamente in via Prenestina: trovati in possesso di hashish e cocaina

I fatti si sono svolti questa notte a Roma, in via Prenestina. I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma stavano pattugliando le strade come ogni sera, quando hanno visto la coppia discutere animatamente in mezzo alla strada. Hanno allora deciso di avvicinarsi per verificare cosa stesse accadendo ma, quando sono sono stati avvistati, sono stati immediatamente attaccati con calci e pugni dai due. Durante la colluttazione la coppia ha anche aggredito verbalmente i militari, minacciandoli. Alla fine ad avere la meglio sono state le forze dell'ordine, che sono riuscite a bloccare i due e ad ammanettarli: sottoposti a perquisizione, sono stati trovati in possesso di alcune dosi di hashish e cocaina. Segnalati al prefetto, sono stati arrestati con l'accusa di resistenza, minacce e lesioni a pubblico ufficiale e trattenuti in caserma, dove dovranno rimanere in attesa del rito direttissimo.