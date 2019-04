in foto: Immagine di repertorio

Controlli nei ristoranti cinesi di Roma dove i carabinieri dei Nas hanno svolto alcune verifiche in due locali presenti nella zona dell'Esquilino. I militari hanno sequestrato complessivamente 84 chili di prodotti alimentari, tra carne, pesce e pane e multato i titolari per una somma di oltre 15mila euro. I carabinieri sono entrati all'interno di alcune attività commerciali della zona e hanno svolto verifiche sulla qualità di prodotti alimentari e delle materie prime utilizzate per la preparazione dei piatti destinati ad essere serviti ai clienti a pranzo o a cena. I militari hanno fatto 14.500 euro di multa al titolare di un ristorante cinese, per varie irregolarità, hanno sequestrato 30 chili di carne e 20 chili di pesce e hanno chiuso il locale in via precauzionale. Multato per 2.500 euro un secondo ristorante e sequestrati 20 chili di pane e 14 chili di carne.

Chiusi due ristoranti sul lungotevere di Roma

I controlli dei Nas proseguono senza sosta, specialmente al centro di Roma. Lo scorso fine settimana i carabinieri, insieme agli ispettori della Asl Roma 1 e agli agenti della polizia locale di Roma Capitale, su disposizione di un provvedimento preso dall'autorità giudiziaria, hanno chiuso due ristoranti ‘galleggianti' sul Tevere per gravi carenze igienico sanitarie. Le verifiche sono state effettuate sui prodotti alimentari utilizzati per la preparazione delle pietanze: si trattava di alimenti privi di tracciabilità prevista dalla legge a tutela del consumatore. I titolari dei ristoranti hanno ricevuto una multa di 5.500 e circa 200 chili di prodotti alimentari di vario tipo sono stati sequestrati.