Conte è Pinocchio, Di Maio e Salvini sono ‘il gatto e la volpe'. Politici che assumono le fattezze dei personaggi delle fiabe, che come loro ingannano e vengono ingannati. Il murale è comparso questa notte in vicolo della Torretta a Roma, a pochi passi dal Parlamento e da Palazzo Chigi. Protagonisti sono il premier e i due ministri, ironicamente raffigurati dallo street artist Tv-Boy, nome d'arte di Salvatore Benintende, artista palermitano che oggi vive a Barcellona, autore del celebre bacio tra i due vicepremier, diventato una delle immagini che rappresentano l'intesa di governo firmata Lega e Cinquestelle. Ma ‘Il Gatto e la Volpe' non è l'unico murale comparso sui muri delle strade di Roma: l'artista ha realizzato in tutto tre opere.

Oltre al trio fiabesco, in via dei Pianellari dove lo scorso anno Tv-Boy aveva dipinto Giorgia Meloni in veste di volontaria, con un bambino nero in braccio, è apparso un murale dedicato alla sindaca di Roma Virginia Raggi, intitolato ‘L'arte è per sempre', che ironizza sulla prontezza dell'amministrazione capitolina a Cinque Stelle pronta a coprire, eliminare, cancellare ogni forma di espressione artistica dalle mura delle strade della Città Eterna. Il terzo murale è apparso in vicolo degli Osti, che ritrae Papa Francesco con un bimbo sulle spalle mentre scrive "Stop Abuse" con una bomboletta di vernice. Un augurio affinché il Santo Padre prenda provvedimenti e si faccia presto chiarezza nelle vicende di pedofilia che hanno coinvolto la Chiesa, auspicando un cambiamento.