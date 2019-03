in foto: Aggressione bus Cotral

Il conducente di un autobus Cotral, l'azienda che si occupa del trasporto pubblico nella regione Lazio, è stato aggredito da un passeggero, colpevole, secondo quest'ultimo, di avergli chiesto di mostrare il biglietto. L'uomo, un settantaseienne, ha prima spaccato il vetro della porta anteriore dell'autobus con il suo bastone da passeggio e poi ha picchiato l'autista provocandogli diverse fratture. Soccorso, il dipendente Cotral è stato dimesso dal pronto soccorso con una prognosi di 30 giorni. Il responsabile dell'aggressione è stato fermato dagli agenti del VII Gruppo Tuscolano mentre si trovava ancora all'interno della Stazione Anagnina, il luogo dove si è verificato il fatto.

La ricostruzione dell'aggressione all'Anagnina

Stando a quanto ricostruito, l'anziano non era in possesso dell'abbonamento gratuito previsto per i passeggeri con età superiore a 70 anni, ma pretendeva comunque di salire e viaggiare tranquillamente sul bus. Appena è salito ha cominciato a inveire nei confronti degli altri passeggeri, poi ha minacciato l'autista e lo ha preso a bastonate. Picchiato anche un passeggero, che era intervenuto per cercare di calmare il 76enne. L'uomo, che alle spalle ha diversi precedenti penali a suo carico, dovrà rispondere delle accuse di violenza, minacce e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, danneggiamento di mezzo pubblico e interruzione di pubblico servizio.