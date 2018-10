Roma, via Appia Nuova. In un noto – e apprezzato – supermercato della zona, un padre di famiglia acquista un trancio di tonno fresco al banco del pescivendolo. Il pesce era già piuttosto rosa ma l'uomo non ci ha fatto granché caso. Quando l'ha portato a casa per pranzo, l'inattesa sorpresa: in padella, con l'olio e la fiamma bassa, ha cominciato a rilasciare uno strano succo color fucsia. Spenta la fiamma, il tonno semicrudo ha continuato a stingere rilasciando questo colore sicuramente apprezzato nella moda ma non certo in un piatto da mettere a tavola. E così a casa di questa famigliola romana si mangia altro. Ma nel pomeriggio l'uomo torna al supermarket. Non solo si lamenta per quella che a suo dire è scarsa qualità dell'alimento ma suggerisce anche di rimuovere il tonno, quasi finito, dal bancone del pesce. L'acquisto viene rimborsato, fine della storia.

Tuttavia, quando la moglie dell'uomo ha messo su Facebook la foto del pesce color fucsia, si sono susseguite le ipotesi sul perché fosse di quel colore sicuramente non naturale. La più accreditata al momento è quella anche più ovvia: il pesce è stato trattato col colorante. Spesso, infatti, per dare alla carne del tonno a pinna gialla (il più diffuso) quel colorito rosso rubino tanto apprezzato anche dai forti mangiatori di sushi, ai produttori viene consentito l'utilizzo di coloranti autorizzati. Uno di questi è , guarda caso, il colorante E162, meglio noto come "rosso di barbabietola". In effetti guardando le foto sembra proprio un ‘color barbabietola' quello assunto dal tonno. Probabilmente in questo caso si è ecceduto con la quantità di colorante?