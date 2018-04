in foto: La cupola di San Pietro nascosta dalla nebbia – Foto Instragram

Roma si risveglia con la nebbia. Alcune zone della città, soprattutto a ovest e sul litorale, si sono svegliate immerse in una coltre di nebbia fumosa. La cupola della basilica di San Pietro, come si vede nelle foto, quasi è del tutto nascosta. Problemi alla circolazione, per nebbia, sull'autostrada Roma-Civitavecchia, dove sono segnalati banchi nel tratto Fregene-Maccarese- Torrimpietra e tra la barriera di Roma Ovest e Torrimpietra. Si consiglia di guidare con prudenza.

Su Instragram e su Facebook molti utenti hanno postato scatti che fotografano la situazione, comunque in via di miglioramento.

A post shared by iva (@iva_e_roma) on Apr 22, 2018 at 11:00pm PDT