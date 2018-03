In Giappone sono un vero e proprio oggetto di culto, da secoli fonte di ispirazione per artisti: sono i Sakura, i tradizionali ciliegi da fiore giapponesi, che con i loro colori delicati incantano tutto il mondo. In questi giorni, c'è un pezzo di Roma che si sta trasformando in Tokyo, dove è possibile ammirare il rito dell'Hanami, ovvero la fioritura degli alberi di ciliegio: è il parco del laghetto dell'Eur, dove gli alberi stanno fiorendo proprio in questi giorni, creando uno spettacolo unico. Anche nella Capitale italiana, come in quella giapponese, è possibile dunque passeggiare sotto la volta colorata creata dai fiori dei ciliegi e magari stendersi nella loro ombra a godersi lo spettacolo.

Gli alberi di ciliegio sono stati donati alla città di Roma proprio da Tokyo e costituiscono quella che i romani chiamano ormai "La passeggiata del Giappone", dove lungo il parco che conduce al laghetto dell'Eur, da marzo fino ai primi di aprile, è possibile appunto assistere all'Hanami, alla straordinaria fioritura degli alberi di ciliegio, e contemplare un pezzo d'Oriente anche nel centro di Roma.