in foto: Il comandante dei vigili urbani Antonio Di Maggio

A Tor Bella Monaca, periferia est di Roma, sono stati effettuati oltre mille controlli da parte degli agenti della polizia locale solo nelle ultime ore. Certamente per verificare la regolarità degli spostamenti, a piedi e in macchina, dei cittadini, ma anche per sorvegliare le piazze di spiaccio. I pusher, infatti, stanno modificando le loro abitudini per contattare i clienti e fornire loro la droga: dalla vendita in strada si assiste, in questi giorni, il passaggio alla consegna a domicilio oppure allo spaccio durante la fila al supermercato. In ogni caso i ‘corrieri' devono uscire in strada per andare a consegnare la merce e la speranza delle forze dell'ordine è intercettarli prima che questo accada.

Di Maggio: "Piazze di spaccio nel mirino, controlli a tappeto"

"L'operazione di oggi è un'operazione che va avanti da cinque giorni, stiamo lavorando sulla zona di Tor Bella Monaca e di via dell'Archeologia in ragione del fatto che le persone che abitano qui, ma ovviamente non tutte, perché ci sono tantissime brave persone, non hanno ragione di percorrere questa strada sia a piedi, che con i mezzi pubblici o privati. Abbiamo effettuato controlli non solo nei veicoli privati, ma anche sugli autobus", ha spiegato a Fanpage.it il comandante della polizia locale di Roma Capitale, Antonio Di Maggio. "Nel quartiere ci sono inoltre tettoie riservate alla sosta di veicoli di proprietà di personaggi malavitosi, un segno di potenza sul territorio. Noi diciamo che quei parcheggi sono di tutti e ci può parcheggiare chi vuole. Abbiamo trovato una ventina di auto e moto senza assicurazione, che abbiamo sequestrato. Sono veicoli che vengono utilizzati per le rapine o per lo spaccio. Abbiamo trovato anche scantinati che vengono utilizzati per confezionare la droga o come deposito di materiali rubati. Vogliamo evitare che questi luoghi siano un rifugio blindato per chi spaccia la droga".